Vida Urbana Motociclista de 22 anos morre após ser atropelado por carro em cruzamento, diz PM O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado e fez os primeiros socorros, mas vítima morreu dentro da ambulância.

Um motociclista de 22 anos morreu depois de colidir com um carro em um cruzamento no centro de Araguaína. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida mas morreu na ambulância. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Cônego João Lima com Santa Cruz, por volta das 21h30 de domingo (5). O motorista do veículo disse aos policiais que cruzou a via ...