Redação Jornal do Tocantins

Um motociclista, ainda não identificado, é suspeito de atirar dez vezes contra um trabalhador, de 29 anos, no Setor Central, em Araguaína, na manhã desta quinta-feira, 30.

Conforme a Polícia Militar, a vítima estava com outros trabalhadores, descarregando uma carga de cimento e teria estendido na via uma lona, para dobrar e guardar no caminhão após a descarregar o material.

Ainda de acordo com os militares, um condutor em uma motocicleta, que transitava pela rua, teria passado sobre a lona, mesmo com a advertência para que não o fizesse.

A polícia ressalta que o suspeito teria parado a motocicleta, descido, sacado uma arma da cintura e efetuado dez disparos contra a vítima, que se protegeu atrás do caminhão e não foi atingida.

Na sequência, o suspeito fugiu na motocicleta. A Polícia Científica foi acionada, realizou os trabalhos e recolheu dez cápsulas de calibre.38 no local.

A PM realizou patrulhamento para localizar o suspeito, mas ainda não foi encontrado. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil de Araguaína