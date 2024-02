O motociclista Orcidene Jovita Lopes, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de um córrego junto com seu veículo nesta terça-feira, 13. A suspeita é que ele tenha caído da ponte de madeira, localizada na zona rural de Guaraí, próximo ao Ribeirão Salgado.

O irmão de Orcidene registrou um boletim de ocorrência por volta das 5h na 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil. Na delegacia, relatou que seu irmão sofreu um acidente de trânsito e morreu no local, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A perícia esteve no local e recolheu o corpo, que foi levado pelo Instituto Médico Legal para a realização da necropsia. A 48ª Delegacia de Guaraí vai investigar o fato.

A Polícia Militar (PM) informou que populares declararam que o motociclista caiu da ponte. No local, a equipe visualizou o corpo embaixo do veículo, dentro do córrego e com a região do tórax submerso na água.