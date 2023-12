Redação Jornal do Tocantins

Militares do 8º Batalhão de Polícia Militar, em Paraíso do Tocantins, flagraram um jovem de 19 anos, na condução de uma motocicleta em situação irregular e em posse ilegal de drogas para uso pessoal, de acordo com a Polícia Militar. O condutor foi levado à delegacia e responderá ao processo em liberdade.

O suspeito acabou abordado durante patrulhamento realizado por uma equipe militar na Rua Oscar Niemeyer, Setor Jardim Paulista, por volta das 18h. Ao visualizarem a moto sem placa, procederam com a abordagem e revista pessoal.

Durante a revista, os militares encontraram com o jovem, cerca de 25 gramas de substância semelhante a maconha.

Durante procedimento de identificação veicular, os policiais constataram que a motocicleta, uma Suzuki CG 120, de cor vermelha, estava sem placa de identificação e sem licenciamento veicular.

Devido às irregularidades, o veículo acabou recolhido para o pátio da empresa Sancar e o condutor e substância apreendida foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o jovem recebeu um termo circunstanciado de ocorrência pela suspeita do crime de posse de drogas para uso pessoal e responderá ao processo em liberdade.