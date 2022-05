Vida Urbana Motocicleta avaliada em mais de R$9 mil é recuperada em Itacajá Veículo foi roubado em 2019 e vendido por R$ 2.500 reais

Na tarde desta quinta-feira, 12, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) recuperou no município de Itacajá, região nordeste do Estado, uma motocicleta roubada em Guaraí, em 2019, avaliada em R$9.800,00. A apreensão ocorreu durante patrulhamento na Av. Presidente Dutra, momento em que a equipe visualizou a motocicleta com placa de identificação com la...