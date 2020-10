Vida Urbana Mortes por coronavírus registradas no Brasil chegam a 155.962 Média diária de casos recua para 493 em sete dias

O Brasil registrou 503 novas mortes decorrentes da Covid--19 nesta quinta-feira (22), acumulando 155.962 óbitos causados pela doença desde que ela foi registrada no país pela primeira vez, em fevereiro. Já o número de casos com teste positivo para a doença chegou a 5.325.682, com a adição de 25.033 registros. Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O...