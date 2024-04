Vida Urbana Mortes por afogamento dobram no Tocantins entre janeiro a abril Em 2024 já foram registradas seis mortes em menos de quatro meses. Veja dicas de como evitar afogamentos

Os casos de morte por afogamento no período de janeiro a abril de 2024 dobraram em relação ao mesmo período do ano passado no Tocantins. As informações são do Corpo de Bombeiro Militar (CBM). Conforme os dados repassados ao JTo, do início deste ano até o último sábado (20), foram registradas seis ocorrências, todas com morte. Em 2023, as mortes por af...