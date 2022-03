Vida Urbana Mortes ligadas à Covid podem ser o triplo do total registrado no mundo, aponta estudo No Brasil, a estimativa é de que aproximadamente 170 mil mortes podem ter deixado de ser notificadas nos últimos dois anos

Desde o início da pandemia do coronavírus, especialistas apontam para a existência de uma subnotificação dos óbitos. Agora, um estudo global estimou que as mortes podem chegar ao triplo do que foi registrado em vários países. Contabilizando os dados oficiais de diversas nações, foram somados aproximadamente 6 milhões de óbitos. Mas, por meio de análises estatísticas, os pes...