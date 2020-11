Vida Urbana Morte dos dois ciclistas na TO-050 segue sem denúncia contra motorista após três meses Desde 23 de setembro Whandeuarly Sousa está indiciado por homicídio culposo e afastamento do local e o irmão Romário Sousa, por posse de droga para consumo

A morte dos ciclistas Valdonez Sobreira de Lima, 47 anos, e Thiago Germano Santos, de 34 anos, ambos advogados, com inscrição regular na seccional tocantinense da Ordem dos Advogados do Brasil completou três meses no último dia 8, sem que o condutor apontado como responsável pelas mortes tenha sido denunciado à Justiça. Dia 23 de setembro, o del...