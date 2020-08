Vida Urbana Mortalidade por coronavírus diminui com aprendizados e novas práticas médicas Evolução rápida das técnicas foi responsável por redução de um terço da mortalidade pelo vírus no mundo, segundo relatório

Um conjunto de aprendizados de várias áreas da saúde, que inclui diferentes doses de medicamentos e manejos de ventilação, além de técnicas não invasivas, tem contribuído para a queda da taxa de mortalidade de pacientes graves de Covid-19 internados em UTIs. Relatório publicado na revista Anaesthesia no mês passado, com dados de 24 estudos com mais de 10 mil pacien...