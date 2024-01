Redação Jornal do Tocantins

O gerente do setor de Inclusão Produtiva da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Valter Frota Martins, de 57 anos, faleceu no domingo, 14, às 17h45, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi confirmada pela assessoria nesta segunda-feira, 15.

Conforme divulgado, o velório ocorreu na manhã desta segunda-feira, 15, às 7h, na Capelinha Coração de Maria, na Praça das Mães, em Porto Nacional. E o enterro está previsto para às 15h.

A secretaria lamentou o falecimento do servidor."Neste momento de dor, a Setas se solidariza com familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências".

Nas redes sociais, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) publicou uma nota de pesar.

"Walter era funcionário pioneiro da Secretaria do Trabalho e Ação Social, onde se dedicou ao máximo por décadas. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, acolha o incrível ser humano que foi Walter Frota de braços abertos, ao mesmo tempo que prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos".

Valter Frota Martins nasceu em Porto Nacional em 20 de fevereiro de 1967. Era filho de uma família tradicional tocantinense e irmão do ex-superintendente da Caixa Econômica Federal e do Sebrae, Raimundo Frota. Valter Frota atuava na Setas desde abril de 2000.