Morre o comunicador Nogueira Jr aos 52 anos

Morreu na noite do último sábado, 10, o jornalista José Nogueira de Sousa, que era conhecido no meio da comunicação tocantinense como Nogueira Jr. De acordo com o portal G1 Tocantins, o profissional não se sentiu bem quando estava trabalhando em Palmeirante. Ao chegar no distrito de Luzimangues, enquanto era levado para Palmas, Nogueira faleceu. A suspeita é que tenha s...