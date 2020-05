Vida Urbana Morre no Rio a atriz Daisy Lúcidi, aos 90 anos, vítima da covid-19 Atriz e radlista estava internada desde 25 de abril e morreu por complicações decorrentes da infecção por Covid-19

A atriz Daisy Lúcidi, de 90 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 7. Ela estava internada com covid-19 no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio, desde o dia 25 de abril. Daisy teve uma longa carreira. Atuou no teatro, cinema e na TV, mas deve muito de sua fama ao rádio. Começou aos 6 anos recitando poemas...