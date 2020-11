Vida Urbana Morre médico neurologista Mario Tadeu Kroeff, aos 66 anos Profissional atuou como médico no serviço de saúde pública estadual e do município de Gurupi

O médico neurologista Mario Tadeu Kroeff de Souza morreu nesta quarta-feira, 25, aos 66 anos, vítima de complicações cardíacas. Natural de Vitória (ES), o profissional atuou como médico no serviço de saúde pública estadual e do município de Gurupi. O médico mudou-se para o Tocantins nos primeiros anos do Estado após se casar com a economista Dayse Calmon Kroff ...