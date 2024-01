O juiz Sérgio Aparecido Paio, titular da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Araguaína, com 66 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira, 31. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).

Segundo a nota, o velório ocorreu no Fórum de Araguaína a partir das 12h, com o sepultamento programado para às 16h, também nesta quarta-feira, 31, no cemitério Jardim das Paineiras.

A presidente do TJTO, desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, por meio da assessoria, declarou luto oficial no Poder Judiciário do Tocantins por três dias, em decorrência do falecimento do juiz.

"Durante este período, as bandeiras das sedes do Poder Judiciário deverão ser hasteadas a meio mastro como forma de homenagear o magistrado pelo seu trabalho e dedicação à magistratura tocantinense. Também ficam suspensos o expediente desta quarta-feira (31/1), na Comarca de Araguaína; as sessões das Câmaras Cíveis desta quarta (31/1); e os prazos processuais da Comarca de Araguaína que, porventura, iniciarem ou encerrarem-se no dia 31 de janeiro de 2024, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente", informou o comunicado.

O juiz Sérgio Paio deixa esposa, três filhos e dois netos. Paulista, mudou-se para o Tocantins em 1989 para assumir uma vaga no primeiro concurso da magistratura tocantinense, servindo por quase 35 anos ao Judiciário do Estado. Causas da morte não foram divulgadas.

Notas de Pesar

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) expressou condolências à família e aos integrantes do Tribunal de Justiça do Tocantins em razão do falecimento do juiz Sérgio Aparecido Paio.

"Desejamos à família de Sérgio e aos integrantes do TJ que a dor desta perda seja superada com brevidade, cedendo espaço às boas memórias vividas em sua companhia".

Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), o presidente da Corte, desembargador João Rigo Guimarães, e o corregedor Regional Eleitoral e vice-presidente, Helvécio de Maia Brito Maia Neto, também lamentaram o falecimento do juiz Sérgio Aparecido Paio. "Neste momento de pesar e profunda tristeza, a Justiça Eleitoral externa seu pesar e roga a Deus conforto aos corações dos familiares e amigos".