O G1 noticiou a morte do empresário José Maria Rodrigues na terça-feira, 1º, em decorrência da Covid-19. Segundo o G1, o empresário era pioneiro no comércio da capital, no ramo metalúrgico, e exerceu o mandato de presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) entre 1996 e 1997. Atualmente era membro do Conselho Consultivo da entidade.

Ainda segundo o G1, a vítima estava internado em um hospital de Palmas e não resistiu.