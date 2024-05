Vida Urbana Morcegos são monitorados em ações de prevenção contra a raiva animal no Tocantins Ações devem acontecer em cinco cidades da região do noroeste do estado nos dias 13 e 14 maio

A população de morcegos hematófagos deve ser monitorada em cinco cidades na região noroeste do Tocantins, pela Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) nos dias 13 e 14 de maio. Segundo a Adapec será realizada palestra sobre a prevenção e controle da raiva dos herbívoros, em Goianorte e Pequizeiro. Já as cidades de Colmeia, Itaporã e Guaraí, vão te...