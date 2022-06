Vida Urbana Moradores reclamam do serviço de transporte público e buracos nas ruas em Palmas Horários descumpridos e veículos sucateados estão entre as queixas de usuários. Enquanto que pedestres relatam má conservação de ruas e má infraestrutura em calçadas

Buracos nas ruas e precariedade no transporte público são alguns dos problemas relatados por moradores de Palmas à equipe do Jornal do Tocantins nesta quarta-feira, 29. O engenheiro civil, Danilo Mendes, 26, comentou sobre a precariedade em alguns ônibus que andam pela Capital. “Alguns ônibus estão totalmente sucateados, tem bancos estragados, mau funcionamento das po...