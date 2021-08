Vida Urbana Moradores do setor Bertaville reclamam mais uma vez de rompimento em Estação de Tratamento de Esgoto Esta não é a primeira vez que o problema ocorre neste ano, quando em menos de dois meses, houve outro estouro na estação União Sul

Não é a primeira vez que os moradores do setor Bertaville, na região sul de Palmas, reclamam da situação de tratamento da Estação Elevatória de Esgoto União Sul, localizado em loteamento, na Avenida D, em Palmas. Neste final de semana, o mau cheiro tomou conta do local, isso porque a estação se rompeu e os dejetos sólidos se espalharam nas ruas do bairro. E...