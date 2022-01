Quem mora perto da Rua João Pires Querido, entre a Avenida Teotônio Segurado e os setores Lago Sul e Janaína, já se deparou com um vazamento de água em cano e em um bueiro, o que junto com as constantes chuvas geram um grande acúmulo de água. O problema ainda vai além, pois a água atravessa a Teotônio, afetando também os moradores do setor Nova Flamboyant.

A equipe do Jornal do Tocantins esteve no local na tarde desta sexta-feira, 7, e ouviu a reclamação dos moradores da região.

O autônomo Carlos Cesar Luiz de Sousa, de 65 anos, que mora próximo ao local reclama da situação, e alerta ainda para o perigo da dengue, já que a água fica acumulada no local há cerca de dois meses. “Junta mosquito da dengue, que está começando de novo no Estado. Não tem fiscalização para olhar isso. A gente vê direto gente doente, com a dengue. A prefeitura atem que tomar providências e arrumar essa água. Aqui tem vários lugares cheios de água. Cadê o esgoto direito?”, desabafa Sousa.

Já para José Milton Miranda Gomes, 42 anos, autônomo que reside no condomínio Flor do Cerrado, no setor Lago Sul, a situação começou logo no início do período chuvoso. “Antes a gente pensava que era só água da chuva, mas tem encanação quebrada aí no meio do terreno e está vazando essa água limpinha”, explica.

O morador do setor Nova Flamboyant 1, o marceneiro Elenivaldo Rodrigues da Silva, de 45 anos, também é um dos que reclama da situação, por ter que enfrentar o ponto alagado diariamente. “A gente é muito prejudicado, é uma estrada principal e como o pessoal desce e sobe por aqui está sendo muito ruim. Meu carro já quebrou aqui. A gente tem que ter uma melhoria”, conta o marceneiro, destacando que a água corre dia e noite pelos setores, o que causa erosões em algumas ruas sem pavimentação.

Questionada sobre a situação do vazamento na galeria de drenagem, a Prefeitura de Palmas, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), informou que uma equipe será enviada ao local na próxima semana para verificação do problema e quais medidas serão tomadas para resolver a situação.