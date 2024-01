O fornecimento de água no município de Pindorama do Tocantins, na região sudeste do estado, tem sido motivo de reclamação entre moradores. Vídeos gravados em residências e divulgados nas redes sociais mostram a água distribuída pela concessionária com coloração amarelada.

A lavradora Rúbia Oliveira de Freitas Santos, de 44 anos, contou ao JTo nesta sexta-feira, 19, que o problema é recorrente. “Desse mais recente, já tem praticamente um mês, um mês que a gente vem batendo nessa tecla. Ela está dessa cor, barrenta, desde que começou a chover”, contou a moradora.

Em um dos vídeos gravados nesta sexta, é possível ver a água com coloração amarela saindo da torneira de uma pia. Outro mostra a água mais transparente, mas com sujeira no fundo da garrafa.

O caso chegou ao conhecimento do município que pediu esclarecimentos à empresa Hidro Forte sobre os problemas relatados pelos moradores e pediu coleta de amostras da água para análise.

“A gente também recebeu relatos e entramos em contato com a empresa para obter informações sobre a situação, além da coleta da análise da água”, disse o secretário de saúde de Pindorama, Clebson da Silva Matos.

Em nota, a empresa Hidro Forte garantiu que o problema foi resolvido nesta sexta-feira, 19, e que tomaram conhecimento por meio da coleta e análise da água que, segundo a empresa, é realizada diariamente.

Confira nota na íntegra:

"A Hidro Forte esclarece que um problema pontual afetou a distribuição de água na cidade de Pindorama (TO). Apesar da alteração em algumas características da água, não houve qualquer risco à saúde decorrente. A equipe operacional da concessionária já solucionou o problema e pede que qualquer morador que note alteração em sua água ligue para o telefone 0800 649 2500 ou envie mensagens para o WhatsApp 63 3028-4074 para solicitar uma visita da equipe para checagem da rede próxima ao imóvel e eventual descarga para limpeza da rede"