Moradores do município de Novo Acordo, região leste do estado, usaram as redes sociais para mostrarem a dificuldade em realizar tarefas básicas de casa devido à falta de abastecimento de água, que ocorre desde o último sábado, 8, segundo vídeos e imagens divulgados.

Em um dos vídeos, um morador mostra a pia de sua cozinha cheia de vasilhas e relata a dificuldade para realizar as tarefas domésticas. “Lotada de vasilhas, desde sábado estamos sem água, tem panela até debaixo da pia, isso é uma vergonha”.

A dona de casa Arlete Lopes Glória, de 32 anos, relata que em sua residência está há quatro dias sem água. O item é difícil de encontrar em supermercados da cidade. “não tem água para fazer nada, e até nos mercados está faltando pra comprar”.

A moradora informa que a população passou a utilizar o rio que corta a cidade para lavar a louça, roupas e tomar banho.

Responsável pelo fornecimento de água em Novo Acordo e outros municípios do estado, a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), informou que o abastecimento de água no município ocorreu “maneira parcial nos últimos dias devido um vazamento de alta proporção é de difícil acesso na Adutora que abastece o reservatório, ocasionando um tempo maior para a finalização dos serviços”.

A Agência informou ainda que identificou o problema e realizou a manutenção necessária e prevê a normalização do fornecimento ainda nesta quarta-feira, 12.