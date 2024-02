Vida Urbana Moradores de Cristalândia reclamam de escola municipal que virou depósito Prefeitura afirmou que houve redução no número de matrículas e que prédio antigo fica em área afastada da cidade, por isso passou a ser utilizado para guarda temporária de objetos

Moradores de Cristalândia, município localizado na região sudoeste do estado, reclamam que o prédio onde funcionava a Escola Municipal Dom Jaime Antônio Schuck virou depósito de equipamentos enquanto as crianças do município estudam em um prédio sem estrutura adequada. Uma contadora de 47 anos, que preferiu não se identificar, é mãe de duas alunas, de 10 e 9...