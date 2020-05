Atualizada às 14:43

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou a quinta morte causada pela Covid-19 neste domingo, 3, no Tocantins. A paciente Maria Aparecida da Silva, de 62 anos, morador de Aguiarnópolis, Norte do Estado, morreu no último dia 30 em hospital filantrópico de Araguaína, entretanto o resultado somente saiu neste sábado, 2.

Conforme a SES, o resultado positivo como caso de morte suspeita para a doença é do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) e ocorreu a partir de amostra colhida após o óbito.

O quinto caso ainda será incluído nas estatísticas do Tocantins e deve ser atualizado no próximo boletim de acompanhamento da secretaria.

A SES em nota lamentou a morte e disse que “se solidariza com a família de Maria Aparecida e amigos, desejando força por esta perda em momento tão difícil que todo mundo atravessa”, diz a nota.

Casos

Neste domingo, a SES também divulgou, por volta das 13 horas, um novo boletim com número de casos da Covid-19. O Tocantins contabilizou 56 diagnósticos positivos, sendo 36 no Lacen, 17 por testes rápidos e, mais três com notificações em outros estados.

Conforme a Secretaria, os novos casos são de Araguaína (23), Palmas, (17), Gurupi, (7), Cariri do Tocantins (4), Aguiarnópolis (1), Ananás (1), Couto Magalhães (1), Paraíso do Tocantins (1) e Porto Nacional (1). Com as informações do boletim deste domingo, o Estado alcança 256 diagnósticos positivos, esse número não inclui a morte divulgada após esse boletim.

Dos pacientes positivos, 33 pacientes estão recuperados e 209 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Palmas

Já o Boletim Epidemiológico, emitido pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), confirmou mais cinco casos da doença. A edição também foi atualizada nesta manhã, por volta das 11 horas.

Conforme a gestão municipal, além das atualização do número, o documento aponta que índices estatísticos, como o fato que nos últimos cinco das houve 46 nos diagnósticos. Para a Saúde Municipal, esse é indicativo de que a oferta de testes rápidos acelera a localização de novos casos, além de que a infecção ganhou ritmo de transmissão mais veloz, mesmo com as recomendações para cumprimento de isolamento social.

Na Capital ainda, são 1.843 notificações de síndrome gripal, que incluem os casos suspeitos de Covid-19, e 700 os casos descartados para a doença. Dos confirmados, 26 se encontram recuperados. Palmas tem atualmente 53 casos em isolamento domiciliar, e apenas dois paciente internados e que se encontram com quadro de saúde estável, em leito clínico.