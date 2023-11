Vida Urbana Morador de rua da Praia da Graciosa é preso após roubar moto com registro de furto em outubro Prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 15, na quadra 307 norte. Suspeito de 23 anos disse à polícia que embriagou um homem na praia e furtou a moto do rapaz

Um morador em situação de rua de 23 anos, que vive na Praia da Graciosa, acabou preso Pela Polícia Militar (PM) por volta das 2h30min da madrugada desta quarta-feira, 15, na quadra 307 norte (Arno 33) após ser flagrado com uma motoneta vermelha, de ano modelo 2009, com registro de furto. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na 1ª Central de Atendimento da Pol...