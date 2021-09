Vida Urbana Modo de vida não saudável causa 27% dos casos de câncer, indica estudo Em 2020, 114 mil pessoas desenvolveram um dos 20 tipos de câncer associados a algum desses fatores de risco no Brasil

Consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, obesidade, maus hábitos alimentares e inatividade física explicam mais de um quarto dos casos de câncer no Brasil. Em 2020, 114 mil pessoas desenvolveram um dos 20 tipos de câncer associados a algum desses fatores de risco no país. Apesar dos últimos avanços na redução do tabagismo, somente o cigarro teria provocado 15,5% ...