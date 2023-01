Vida Urbana Missa de 7° dia da morte das 12 vítimas da tragédia em Almas será realizada na quinta-feira, 2 Momento de oração vai ocorrer na Paróquia São Miguel, às 8h, seguida por homenagens à vítimas no cemitério local

A Paróquia São Miguel realiza na quinta-feira, 2, às 8h em Almas, região sudeste do estado, uma missa pelo 7º dia de falecimento das 12 vítimas da tragédia no município. Após a missa, os fiéis seguirão para uma visita ao cemitério para prestar as homenagens às vítimas de uma colisão, na quarta-feira, 25, entre uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas e um c...