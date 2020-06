Os comércios e instituições religiosas de Miracema devem apresentar um Plano de Funcionamento Seguro para que possam continuar a desenvolver suas atividades. Essa medida começa a valer a partir deste sábado, 13, quando podem ser protocolados os planos e acontece em prevenção a Covid-19.

Conforme a Prefeitura de Municipal, a vigência do último Decreto de nº 147/2020, publicado no dia 29 de maio, termina neste sábado. Entretanto, a gestão adotou esse novo modelo, em que os planos devem constar as estratégias que o comércio tem adotado ou adotará no auxílio à contenção da pandemia.

A Prefeitura usa como exemplo os protocolos como esquema de agendamento, coordenação de fluxo de pessoas, distanciamento e higienização que devem estar presentes na proposta.

Os empresários podem protocolar no fim de semana, os documentos pelos endereços da residência do secretário Municipal de Meio Ambiente, Manoelzinho da Sucam, e a residência de Jhonatas Miranda. Os contatos são (63) 984395287 e (63) 98410-2103, respectivamente.

Já a partir de segunda-feira, 15, os planos passam a ser recebidos pela Vigilância Sanitária Municipal na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão irá realizar a análise e os devidos ajustes, em casos que sejam necessários.