Vida Urbana Ministro mantém preso ex-servidor acusado de golpe na compra de máquinas agrícolas Decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça Messod Azulay Neto nega liberdade a Thuhaarlenn Brasil Nunes denunciado pelo Ministério Público do Tocantins

Em decisão publicada nesta sexta-feira, 2, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Messod Azulay Neto negou a soltura do ex-servidor público Thuhaarlenn Bonney Brasil Nunes Araújo, 30 anos, conhecido como "Brasil". Na decisão, ele confirmou a liminar de setembro de 2023 que negou a liberdade ao réu denunciado no dia 12 pela promotoria de Justiça em Miranorte, p...