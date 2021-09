Vida Urbana Ministro Kassio Nunes adia julgamento sobre política armamentista de Bolsonaro O placar parcial contabiliza, até o momento, três votos contrários aos interesses do Palácio do Planalto. Não há previsão de data para a retomada

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu vista (mais tempo para analisar o assunto) e interrompeu a análise dos processos que contestam a legalidade dos decretos presidenciais que facilitam o acesso a armas no país. O placar parcial contabiliza, até o momento, três votos contrários aos interesses do Palácio do Planalto. Não há pre...