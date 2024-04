Vida Urbana Ministro Herman Benjamin é eleito para comandar STJ Ministro Luís Felipe Salomão será o vice-presidente

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) elegeu na terça-feira (23) o ministro Herman Benjamin para o cargo de presidente do tribunal no biênio 2024-2026. O ministro Luís Felipe Salomão será o vice-presidente. A posse será realizada em agosto deste ano. A informação foi divulgada pelo site Agência Brasil. Conforme divulgado, os eleitos vão substituir a atual presidente do STJ...