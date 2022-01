Vida Urbana Ministro escalado para cuidar de afetados por chuvas entra de férias Titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, Marinho teve as férias autorizadas para o período de 5 de janeiro a 3 de fevereiro deste ano

Um dos principais ministros escalados para cuidar do apoio do governo federal à população afetada pelas fortes chuvas que atingiram parte da Bahia e de Minas Gerais nas últimas semanas, Rogério Marinho deve tirar férias por quase um mês a partir desta quarta-feira (5). Titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, Marinho teve as férias autorizadas para o perí...