Vida Urbana Ministro do Meio Ambiente diz que não acompanhou dados que mostram recorde de desmatamento Durante a semana, porém, em vários discursos e painéis no pavilhão brasileiro durante a COP26 (conferência sobre mudanças climáticas da ONU), o ministro afirmou que viajava todas as semanas para acompanhar no local o combate ao desmatamento e que a ação da Força Nacional e do Ministério da Justiça já estavam dando resultado

O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Joaquim Leite, afirmou que não acompanhou os números que mostraram desmatamento recorde em outubro deste ano. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta (12) pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) . "Quando voltar ao Brasil vou falar com o ministro Anderson [Torres, da Justiça,] para entender esses dados ...