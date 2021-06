Vida Urbana Ministro da Educação anuncia Enem 2021 em 21 e 28 de novembro O edital com a oficialização das datas ainda não foi publicado. Segundo o ministro, isso deve ocorrer ainda nesta semana

O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, anunciou as datas do Enem 2021: dias 21 e 28 de novembro. O período de inscrição será entre os dias 30 de junho e 14 de julho. A equipe de Milton Ribeiro planejava adiar esta edição do exame para janeiro de 2022 por causa da pandemia e por questões orçamentárias. Mas Milton Ribeiro voltou atrás após repercussão negati...