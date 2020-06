O Ministério Público do Tocantins (MPTO) expediu uma recomendação as Prefeituras de Arraias e Conceição do Tocantins com a orientação pela adoção de novas medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Entre as ações recomendadas estão à conscientização dos moradores, a fiscalização de estabelecimentos comerciais e pontos estratégicos.

Conforme o Ministério, a recomendação expedida pelo promotor de Justiça João Neumann Marinho da Nóbrega abrange as duas cidades e orienta o incremento de campanhas educativas e de conscientização, inclusive com carros de som, alertando a importância e necessidade do uso de máscaras.

Já no caso das fiscalizações, a orientação é que os a Vigilância Sanitária e profissionais da saúde atuem na orientação, conscientização e fiscalização, em especial nas zonas rurais, postos de combustíveis, terminais e estações rodoviárias, casas lotéricas, agências bancárias, mercados e supermercados.

Também devem ocorrer ações em pontos estratégicos da divisa do Tocantins e de Goiás.

Essa medida leva em consideração o número crescente de casos notificados de Covid-19 no Tocantins e o fato do Hospital Regional de Arraias não possui estrutura adequada, inclusive falta de respiradores, para possíveis pacientes infectados pela doença.

Hospital

Essa falta de estrutura, em maio ainda, fez o MPTO requer a instalação de aparelhos respiradores, a disponibilização de equipamentos de proteção individual e a capacitação dos profissionais da saúde para enfrentamento da pandemia.

Nesta segunda-feira, 15, junto com a recomendação aos municípios, o Ministério voltou a se manifestar no processo judicial para reiterar a necessidade de liminar que obrigue o Governo do Tocantins a adotar as providências. Uma determinação da época deu 72 horas para o Estado se manifestar, mas Procuradoria-Geral do Estado solicitou, na segunda, a concessão de prazo suplementar de cinco dias para se manifestar.