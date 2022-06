Vida Urbana Ministério Público processa governo estadual por reformas em escolas do Norte Ação civil assinada pela promotora Juliana da Hora quer da Justiça ordem para estado reformar colégio em um ano;

A partir de uma série de irregularidades em escolas estaduais do interior apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), a 9º Promotoria de Justiça de Araguaína, com atribuição na área da Infância, Juventude e Educação entrou com mais uma ação civil pública contra o governo do Estado. Inquérito do órgão constatou irregularidades no CEM Paulo Freire (...