Vida Urbana Ministério Público pede condenação de mulher que matou jovem, esfaqueou o ex e gravou vídeo Alvo da denúncia se sentou ao lado dos corpos e gravou promessa de matar atual namorada do ex dela se a rival sobrevivesse

O Ministério Público pediu nesta quinta-feira, 1, a condenação de uma mulher de 29 anos em denúncia por homicídio de uma mulher e a tentativa de homicídio do ex-namorado, em janeiro deste ano. Segundo a denúncia, no dia 21 de janeiro deste ano, por volta das 18h30, no interior e em frente da residência do ex-namorado, no Setor Maracanã, em Araguaína, ela matou a faca...