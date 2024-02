Redação Jornal do Tocantins

O acidente entre duas balsas no município de Porto Nacional, investigado pela empresa, Marinha e Polícia Civil, será alvo de investigação também, por parte do Ministério Público do Tocantins.

Segundo informações do órgão ministerial, divulgadas na tarde desta sexta-feira, 23, a 7ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional instaurou na segunda-feira, 19, uma Notícia de Fato.

De acordo com o Ministério Público, o objetivo é "apurar as condições do acidente". O procedimento é conduzido pelo promotor de Justiça Luiz Antônio Francisco Pinto, titular da 7ª Promotoria.

Segundo o órgão, a promotoria acionou a Marinha, através da Capitania Fluvial do Araguaia - Tocantins, que também apura em inquérito próprio, as circunstâncias do acidente, "para que repasse informações sobre o caso e também para que informe sobre a fiscalização dos veículos de transporte fluvial".