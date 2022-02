Vida Urbana Ministério Público ingressa com ação para suspender passaporte vacinal em órgãos públicos de Palmas Promotor Adriano Neves assina a ação que pede a suspensão do decreto que exige comprovação de vacina ou teste negativo de Covid-19 de servidores e público externo para entrada em prédios municipais: "forma leviana" de constranger

Encabeçada pelo promotor de Justiça Adriano Neves, o Ministério Púbico do Tocantins (MPTO) ingressou com uma ação civil público, com pedido liminar, para suspender o decreto da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) que exige a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 na entrada dos prédios públicos da capital. Neves quer ainda que a liminar determine a...