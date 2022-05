Vida Urbana Ministério Público denuncia dupla por repassar celulares na CPP de Guaraí Ação ocorreu em 28 de maio de 2018 e 4 anos depois o Ministério Público realizou a denúncia contra os acusados

O Ministério Público do Estado do Tocantins denunciou na manhã deste sábado, 7, Clebison Tranqueira de Sousa, 41, e Rosilene Pajaú dos Reis, 37, por entrar com aparelho telefônico na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Guaraí. O fato ocorreu no dia 28 de maio de 2018 por volta das 15hs na CPP, quando Rosilene Pajaú acompanhada do filho adolescente tentaram repass...