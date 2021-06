Vida Urbana Ministério Público de Contas pede que municípios não façam festas juninas e temporadas de praias Essa documentação levam consideração os riscos de contágio e aumento nos casos de Covid-19 nesses tipos de eventos que geram aglomerações

Uma recomendação do Ministério Público de Contas (MPC) do Tocantins pede para que os prefeitos dos municípios não realizem shows, festas populares como as festas juninas e as temporadas de praias. O documento expedido nesta quinta-feira, 17, quer que as gestões não utilizem recursos para programações nas praias na beira do rio Tocantins e do Araguaína durante mais um a...