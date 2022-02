Vida Urbana Ministério Público apura medidas tomadas pelo governo para reduzir mortes em confrontos policiais Promotores Adailton Saraiva, Rui Neto e João Edson, do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, assinam portaria que instaura processo para fiscalizar medidas tomadas para redução da letalidade policial, com 65 mortes nos últimos três anos

O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) do Ministério Público do Tocantins abriu um procedimento administrativo para apurar quais medidas o governo do Tocantins tomou para reduzir os índices de mortes causadas por policiais. O grupo também quer fiscalizar os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Militar na apuração dos casos relacionados à letalidade d...