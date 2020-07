O Ministério Público do Tocantins (MPTO) divulgou ter feito inspeção no Terminal Rodoviário de Palmas a barreria sanitária proposta no dia 18 de junho pelos ministérios públicos Estadual, Federal e do Trabalho, como forma de conter a transmissão do novo coronavírus não funciona.

O órgão diz que a inspeção ocorreu na sexta-feira, 3, entre 15h e 16h10 e o relatório técnico do Centro de Apoio Operacional da Saúde (Caosaúde) do MPTO relata que não havia nenhum fiscal da Vigilância Sanitária no local e nenhuma barreira sanitária no terminal. Pela apuração do órgão com trabalhadores do local, a Vigilância Sanitária atuaria somente pela manhã.

Para o MP o plantão da vigilância sanitária deveria funcionar durante as 24 horas do dia para verificar condições de saúde, triagem e prestação de orientações aos viajantes de regiões com casos confirmados da Covid-19. As constatações serão remetidas para os ministérios públicos, mas não há informação do que será feito.