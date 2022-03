Vida Urbana Ministério Público anuncia recurso para aumentar pena de Iolanda Fregonesi Pena de 7 meses fixada após júri permite regime semiaberto

O Núcleo do Tribunal do Júri do Ministério Público do Tocantins divulgou nesta terça-feira, 15, que irá recorrer da sentença que condenou Iolanda Costa Fregonesi à pena de sete anos e 11 meses de detenção por homicídio doloso simples e a seis meses de detenção por direção inabilitada. A decisão saiu após o Júri Popular de segunda-feira, 14, e considerou a ré cul...