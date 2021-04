Vida Urbana Ministério de Contas pede que secretarias de Educação enviem planos de retomada às aulas em 15 dias Ministério Público afirma que dificuldades enfrentadas durante a pandemia podem refletir em evasão escolar

Atualizada às 17:45 Com o prazo de 15 dias, o Ministério Público de Contas do Tocantins (MPC/TO) emitiu uma recomendação para os gestores responsáveis pelas secretarias de Educação do Estadual e dos municípios apresentarem seus planos de retomada das aulas do ano letivo de 2021. O documento assinado pelo procurador-geral, José Roberto Torres Gomes, pede informaç...