Vida Urbana Mineiro suspeito de fraudar vaga em Medicina na UFT é investigado pela Polícia Federal PF afirmou que a investigação iniciou-se no final do ano de 2019, após a utilização de uma Declaração Quilombola falsa, utilizada para burlar o sistema de cotas e conseguir de maneira fraudulenta uma vaga no curso

Um estudante, beneficiário de Declaração Quilombola falsa, é suspeito de utilizar do documento para facilitar, através do sistema de cotas, a matrícula no Curso de Medicina, na Universidade Federal do Tocantins (UFT). O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que realiza nesta sexta-feira, 18, a Operação Doutor Palmares. Segundo a corporação, em torno ...