Vida Urbana Militar de folga encontra casal armado e com drogas após acidente de trânsito Polícia parou para ajudar os dois que haviam caído na vala que separa as pistas da BR-153 em Araguaína

Um policial militar de folga flagrou e deteve um casal armado que se envolveu em um acidente neste domingo na BR-153, no Setor Entroncamento em Araguaína. O caso ocorreu neste domingo, 23, por volta das 7 horas, quando o policial disse ver o condutor de uma motocicleta perder o controle e cair na vala que divide as das pistas da rodovia. No relato, o milita...