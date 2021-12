Vida Urbana Miguel e Helena são os nomes preferidos dos pais pelo 2º ano consecutivo Outra tendência que se manteve, em relação aos números de 2020, é a predominância de nomes curtos. Enquanto no ano passado figuraram quatro nomes compostos nas listas de meninos e meninas, agora foram cinco

Miguel e Helena se mantiveram firmes e fortes em 2021 entre as preferências do brasileiro na hora de escolher o nome do bebê. Pelo segundo ano consecutivo, essas foram as principais escolhas dos pais. Outra tendência que se manteve, em relação aos números de 2020, é a predominância de nomes curtos. Enquanto no ano passado figuraram quatro nomes compostos nas listas...