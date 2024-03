O micro-ônibus que transportava a banda de forró 'Flaguim Moral' tombou na rodovia BR - 153 em Araguaína na noite desta segunda-feira. Segundo o empresário da banda, no momento do acidente 15 pessoas estavam no veículo, seis sofreram fraturas e outras tiveram ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 23h na rotatória da Universidade Federal do Tocantins (UFT) que dá acesso ao campus de veterinária. O vocalista da banda, Flaguim, seguia de carro próprio com o empresário atrás do micro-ônibus e foram os primeiros a prestar socorro às vítimas.

A banda voltava de um show no Piauí e seguia para Araguaína com veículo alugado, pois o ônibus da banda passa por manutenção em Goiânia.

Ainda de acordo com o empresário, as vítimas de fraturas estão hospitalizadas em Araguaína. Os demais responsáveis pela banda devem ficar na cidade para acompanhar as investigações sobre as causas do acidente e prestar assistência aos familiares das vítimas.

O g1 pediu informações sobre as investigações do acidente e sobre o estado de saúde das vítimas e aguarda respostas dos órgãos responsáveis.

Comunicado da banda Flaguim Moral

Prezados fãs, amigos e admiradores,

É com grande tranquilidade e alívio que viemos informar sobre o ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 11 de março. Por volta das 23:20, o micro-ônibus que transportava parte da equipe da nossa amada banda sofreu um acidente na rotatória BR-153 em Araguaína.

No momento do incidente, éramos 15 pessoas na van, a qual era fretada por uma empresa terceirizada. Gostaríamos de esclarecer que o vocalista "Flaguim" não estava presente no veículo, queremos esclarecer que o ônibus da banda estava em processo de conserto, e, por esse motivo, optamos por fretar.

É com imensa gratidão que informamos que, apesar do susto, todos os integrantes e colaboradores envolvidos no acidente estão bem. Seis pessoas ficaram feridas, mas foram prontamente atendidas e encaminhadas para o hospital regional, onde receberam os cuidados necessários. Agradecemos imensamente a prontidão e eficiência dos serviços de socorro e atendimento médico.

Entendemos a preocupação de cada um de vocês e queremos assegurar que a situação está sob controle.

Com gratidão e serenidade, esquipe

Flaguim Moral