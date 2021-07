Vida Urbana Mesmo com pandemia, praias da região central do TO ficam lotadas neste domingo Em imagens divulgadas nas redes sociais mostrava aglomerado de pessoas sem o uso da máscara ou qualquer tipo de proteção

Atualizada às 14:52 Neste domingo, dia que o Estado registrou oito óbitos por Covid-19 e 236 novos casos da doença que já matou mais de 524 mil pessoas, as praias da região central do estado estavam lotadas de banhistas. Em imagens divulgadas nas redes sociais, uma das praias do Rio Tocantins, a do Funil, mostrava aglomerado de pessoas sem o uso da másca...